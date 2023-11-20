Şırnak’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde eniştesi ile aralarında husumet olan N.U., yolda eniştesinin kardeşleri ile karşılaştı.

Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. N.U., cebinden çıkardığı bıçakla eniştesinin iki kardeşini de yaralayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan H.A. ve C.A. adlı kardeşler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından saklandığı yerde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

