Şırnakta bir araç Irak plakalı ciple çarpıştı. HÜDAPAR'lı Şehzade Demir'in anne ve babası yaralandı

hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada HÜDAPAR'lı milletvekili Şehzade Demir'in anne ve babası yaralandı.

KAYNAK: AA
Şırnakta bir araç Irak plakalı ciple çarpıştı. HÜDAPAR'lı Şehzade Demir'in anne ve babası yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Çığır köyü kavşağında meydana gelen kazada Mehmet Demir yönetimindeki hafif ticari araç, Irak uyruklu H.L. idaresindeki Irak plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

ŞEHZADE DEMİR'İN ANNE VE BABASI YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin ve İdil Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan Mehmet Demir ve Hazniye Demir'in, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in anne ve babası olduğu, kazayı hafif yaralı atlattıkları öğrenildi.

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