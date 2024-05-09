Şırnak’ta eğitimciler 2 gün iş bırakma eylemi yapacak

İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler, artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve çözüm bulunması için seslerini duyurmak amacıyla 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Basın açıklamasında, İstanbul'da görev yapan ve öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a başsağlığı dileyen öğretmenler, son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Türkçe öğretmeni Ahmet Irız, eğitim çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu soruna çözüm bulunması için seslerini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Irız, "Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artması, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Eğitim çalışanlarına yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırılar, sadece çalışanların sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenci ve velilerin de güvenliğini tehlikeye atıyor. Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz: Eğitim çalışanlarının can güvenliği artık birinci öncelik olmalıdır. Gerekli önlemlerin alınması ve şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerekmektedir" dedi.

Eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkmak ve seslerini duyurabilmek için 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını ifade eden Irız, "Eğitim çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlanmalı ve hak ettikleri değeri görmelidirler. 9-10 Mayıs tarihinde 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Bu eylem, eğitim çalışanlarının haklarına sahip çıkma ve sesimizi duyurma adına bir adımdır. Bu basın açıklamasıyla, eğitim çalışanlarına Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Okullarımıza yeterli sayıda güvenlik görevlisi temin edilmesini istiyoruz. Bu yasal ve somut adımlar atılmadan, eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanamaz. Yarın da sen olabilirsin, öğretmeni" diyerek, hepimizin bu tehlikelere karşı savunmasız olabileceğini hatırlattı.

Basın açıklamasının ardından eğitimciler, sessizce dağıldı. Bu zorlu mücadelede tüm eğitim çalışanlarının yanlarında olduğunu ve eğitimde şiddetin yeri olmadığını vurgulayan Irız, eğitim çalışanlarının güvenliği için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.