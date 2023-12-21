Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı. 2 yaralı

Şırnak'ın Aslanbaşar köyünde meydana gelen olayda, S.F. (49) ile A.T. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S.F. isimli şahıs,, A.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

MAHALLEDE TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Kavgaya tarafların aileleri de dahil oldu. Mahalle ortasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada S.F.'nin kardeşi E.F. (23) de yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.