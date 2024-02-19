Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı

Kaynak: İHA
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı
Şırnak’ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 66 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 çeşitli emtia( spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 cep telefonu aksesuarı, 22 cep telefonu, 522 elektronik sigara, 400 puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü bulundu.

Gözaltına alınan 66 kişiden 13’ü asayiş, 45’i kaçakçılık, 5’i “sahte seyahat belgesi” suçundan, 3’ü de terör suçundan işlem gördü.

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