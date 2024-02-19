Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habur Sınır Kapısı’nda terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 çeşitli emtia( spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 cep telefonu aksesuarı, 22 cep telefonu, 522 elektronik sigara, 400 puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü bulundu.
Gözaltına alınan 66 kişiden 13’ü asayiş, 45’i kaçakçılık, 5’i “sahte seyahat belgesi” suçundan, 3’ü de terör suçundan işlem gördü.