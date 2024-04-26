Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Suç lideri de dahil 7 gözaltında

Kaynak: İHA
Şırnak'ta silah kaçakçılığı operasyonu: Suç lideri de dahil 7 gözaltında
Şırnak'ta İdil ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerine yönelik darbe vuruldu.

Operasyonda 1 adet silah imalathanesi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Suç liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

13 günlük operasyonlar sonucunda elde edilen bulgular arasında 1 adet silah imalathanesi, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 136 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet uçaksavar mermisi, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 40 adet Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet makineli tabanca, 2 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 bin 200 adet tabanca mühimmatı, 122 adet kurusıkı tabanca mühimmatı, bin 16 adet tabanca şarjörü, 218 adet tabanca kabzası, 16 adet tabanca yayı, 30 adet kabza pimi ve 70 adet silah yapımında kullanılan malzeme yer aldı.

Operasyonda suç örgütünün lideri de dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmada haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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