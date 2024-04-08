Şırnak'ta taşlı sopalı seçim kavgası. AKP'li ve YRP’li adayların aileleri birbirine girdi

31 Mart günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçiminde, Şırnak’ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, AKP'li mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 oy oranı ile tekrar belediye başkanı olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy aldı ve ikinci oldu.

AİLELER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde, Tosun ve Yiğit’in aileleri arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gerginliğin devam ettiği beldede, jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaralılar, gördükleri tedavinin ardından taburcu edilirken, içlerinden bazıları ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.