Şırnak'ta taşlı sopalı seçim kavgası. AKP'li ve YRP’li adayların aileleri birbirine girdi

Kaynak: İHA
Şırnak'ta taşlı sopalı seçim kavgası. AKP'li ve YRP’li adayların aileleri birbirine girdi
Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde seçimi kazanan AKP’li Nadir Tosun’un ve seçimi kaybeden Yeniden Refah partili Nihat Yiğit’in aileleri arasında kavga çıktı. Kavda esnasında 7 kişi yaralandı.

31 Mart günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçiminde, Şırnak’ın Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, AKP'li mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 oy oranı ile tekrar belediye başkanı olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy aldı ve ikinci oldu.

aw179078-02.jpgAİLELER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde, Tosun ve Yiğit’in aileleri arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gerginliğin devam ettiği beldede, jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaralılar, gördükleri tedavinin ardından taburcu edilirken, içlerinden bazıları ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

aw179078-01.jpg

aw179078-03.jpg

Son Haberler
Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı Dünya
Türk doktor İngiliz kadının kalçasını ellerken kameraya alındı
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı Gündem
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı Gündem
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı
Dağda kar şehirde bahar Yerel Haberler
Dağda kar şehirde bahar
Elektrik direğine yıldırım düştü Gündem
Elektrik direğine yıldırım düştü
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı… Konuk Kalem
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı…
İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu Ekonomi
İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu