Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şüphelilerden 6’sı serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı.

Terör Örgütlerinin Faaliyetleri Deşifre Edildi

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında il genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Şırnak merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY - PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Ayrıca, DEAŞ terör örgütüne yönelik de çalışma yapıldı.

12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 3 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma Sürüyor

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.