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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı

Şırnak'ta gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:56
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Şırnak'ta terör operasyonu gerçekleştirildi

Şırnak'ta terör operasyonu: 1 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 tarihlerin kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahıs Savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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