Şırnak’ta yıldırım düşmesi sonucu 11 kişi ağır yaralandı

Şırnak merkeze bağlı Kaymakamçeşmesi köyü kırsal kesiminde odun toplayan vatandaşların üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Olay, Şırnak-Siirt kara yolu üzerine bulunan Kaymakamçeşmesi köyü kırsalında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamçeşmesi sakinlerinden 11 kişi kırsal alana odun toplamak için çıktı. Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Etraftakilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınanlardan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.