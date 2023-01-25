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ABD'li rakibi ile eşleşti: Novak Djokovic yarı finale çıktı

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:59
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Sırp Raket Djokovic yarı finale rahat yükseldi

ABD'li rakibi ile eşleşti: Novak Djokovic yarı finale çıktı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları sona erdi.
 

ZORLANMADAN RAKİBİNİ GEÇTİ

Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen 35 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

İki saat 3 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere kariyerinde 44. kez grand slam yarı finaline kaldı. Djokovic, yarı finalde dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul ile eşleşti.

Öte yandan 2019'dan beri Avustralya Açık tek erkekler ana tablosunda üst üste 26 maç kazanan Djokovic, ABD'li Andre Agassi'nin bu turnuvada 2000-2004 yıllarında kırdığı en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Turnuvanın 11. gününde 26 Ocak Perşembe günü, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak. Yarı finallerde Kazak Elena Rybakina (22) ile Belaruslu Victoria Azarenka (24) ve Polonyalı Magda Linette ile Belaruslu Aryna Sabalenka (5) karşılaşacak.

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