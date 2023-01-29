Avustralya'nın kralı Djokovic! 22. kez şampiyon oldu

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı tenisçisi Novak Djokovic, finalde Stefanos Tsitsipas ile karşılaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasını Novak Djokovic, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

Sırp tenisçi bu sonuçla Avustralya açıktaki 10. şampiyonluğuna ulaşırken 22. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Novak Djokovic, 22 Grand Slam şampiyonluğu olan Rafael Nadal'ı da yakalamış oldu.

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