Sırra kadem basmıştı! Yeşilçam'ın kayıp yıldızının son hali ortaya çıktı… Görenler tanıyamadı.

Adile Naşit ile Münir Özkul gibi birbirinden başarılı usta oyuncular ile rol alan Lale Ilgaz, şimdilerde 64 yaşında. Usta oyuncunun son halini görenler ‘yıllar acımamış' yorumunda bulundular.

KIVIRCIK SAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Gülen Gözler'de Adile Naşit ve Münir Özkul'un en küçük kızı Hasret rolüyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz sempatik tavırları ve kıvırcık saçları ile hafızalara kazındı.

SIRRA KADEM BASMIŞTI

Ünlü oyuncu Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

“YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ”

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz'ın son halini görenler çok şaşırdı. Ünlü ismin son halini görenler; 'Yıllar acımamış', 'Her hali ile güzel' şeklinde yorumlar yaptılar.

Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırdı. Lale Ilgaz tek filmle meşhur olmayı başardı.

1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ‘Dans eden kız’ olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.