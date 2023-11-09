Sırt ağrılarına evde doğal çözümler

Bel ağrısı, rutin çalışmalarınızı ve günlük planlarınızı bozabilir. Sırt ağrısı, çoğunlukla ağır bir şey kaldırdığınızda veya dizüstü bilgisayarınızın önünde uzun süre oturduğunuzda başınıza gelebilir. İnsanların yaklaşık %83’ü hayatının herhangi bir aşamasında bel veya sırt ağrısı çekmektedir. Ama endişelenmeyin bu başlık altında yalnız değilsiniz. Sırt ağrısı yaşarken rutin işlerinizi yapmanıza yardımcı olabilecek birkaç çözüm önerimiz var.

Genellikle sırt kasları sebebiyle ağrıyan ve günlük yaşantımızı engelleyen bu sırt ağrılarından kurtulmanın bir kaç doğal yöntemi bulunuyor. Aşağıdaki tedavi yöntemlerini doğru uyguladığınız takdirde sırt ağrılarınızdan kısa sürede kurtulacağınıza eminiz. Ancak bu doğal yöntemler de sırt ağrılarınıza iyi gelmiyorsa muhtemelen kas sebebiyle bir ağrınız olmayıp mutlaka doktor görünmelisiniz. İşte doğal yollarla sırt ağrılarını tedavi etme yöntemleri...

Buz Tedavisi

Buz sırt kas ağrılarını tedavi etmek için bilinen en yaygın yöntemdir. Buz, ağrı sinyallerini ve şişkinliği etkili bir şekilde azaltır. Her gün birkaç kez, sırtınızın ağrıyan bölgesine en az 20 dakika buz paketi koyun.

Isı İle Tedavi

Sıcak bir çok ağrıya iyi gelmektedir, bu yaygın bir bilgidir. Sırt ağrılarınız için de kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bir havluyu ılık suya daldırın iyice sıktıktan sonra ağrıyan bölgenizi bu havluyla kaplayın. Kalçanızın üst bölgesine yerleştirdiğiniz sıcak havlu veya sıcak su torbası da ağrılarınızın tedavisini sağlayacaktır. Havluyu en az 20 dakika boyunca ağrılı bölgenizde tutmaya çalışın ve bunu üç dört gün boyunca tekrarlamaya çalışın.

İngiliz Tuzu İle Tedavi

İngiliz tuzu magnezyum açısından zengindir ve ayrıca magnezyum sülfat olarak da adlandırılır. Magnezyumun ağrıyı azalttığı bilgisi uzun zamandır yaygın bir bilgidir. Küvetinize biraz magnezyum tuzu ekleyin. Rahatlayın ve 20 dakika boyunca küvetin tadını çıkarın. Sırt ağrınız tamamen geçene kadar bunu haftada 3 kez tekrarlayın.

Zerdeçal İle Tedavi

Zerdeçal, ağrı giderici ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir baharattır. Bu özellikler sırt ağrısını ve semptomlarını en aza indirmeye yardımcı olur. Bir bardak sütün içinde bir çay kaşığı zerdeçalı iyice karıştırın. Bu karışımı sabah ve akşam günde iki kez sırtınıza sürmek suretiyle uygulayın, ağrılarınızın azaldığını gözlemleyeceksiniz.

Zencefil İle Tedavi

Zencefil de en güçlü ağrı kesici içeriğe sahip baharatlardan birisidir. Bir bardak sıcak suya dört ila beş dilim zencefili karıştırın. Daha lezzetli bir tat için içine biraz bal ekleyebilirsiniz. Çünkü çoğu insan zencefilin tadını lezzetli bulmayacaktır. Soğumadan hızlıca bu karışımı tüketmelisiniz ve bunu günde iki kez tekrarlamalısınız.

Masaj İle Tedavi

Etrafınızda mutlaka sırt ağrısı yaşadığınız sırada size masaj yapmak için can atan arkadaşlarınız, kardeşleriniz veya sevgiliniz vardır, onları değerlendirin. Yatağa veya koltuğa uzanıp sırtınıza yavaşça masaj yapmalarını isteyebilirsiniz.

Hint Yağı İle Masaj

Hint yağı, ağrı giderici ve anti-inflamatuar özellikler gösteren risinoleik aside sahiptir. Sırt ağrısına neden olan tahrişleri tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda iyileşmeyi hızlandırır. Bir kaşık hint yağını alın, ısıtın ve ağrılı bölgenize masaj yapın. Sırtınız tamamen rahatlayana kadar mutlaka bunu yapmaya devam etmelisiniz.