Ağrılara iyi gelen doğal yöntem ortaya çıktı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, osteopatik manuel terapi yöntemini anlattı.

Uzm. Dr. Eren Yıldırım, osteopatinin vücuttaki ağrı ve fonksiyon bozukluklarını doğal yollarla çözen etkili bir terapi olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Eren Yıldırım, “Omurgamız, eklemlerimiz, kas ve bağlarımızda oluşan ağrıların kaynağını elle bulan uzmanlar, uygun tedavi teknikleriyle bu problemleri çözmektedir” dedi.

“MANUEL TERAPİ İLE KISITLILIKLAR ORTADAN KALKIYOR”

Osteopatik elle yapılan tanı ve tedavi yönteminin vücuttaki fonksiyonel kısıtlılıkları tespit etmek için kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yıldırım, “Uzmanlar dokunarak omurga, eklem, kas ve bağlarda ağrıya sebep olan rahatsızlıkları bulur. Eğer fonksiyonel kısıtlılıklar varsa, uygun osteopatik manuel terapi teknikleriyle bu kısıtlılıklar ortadan kaldırılır” şeklinde konuştu.

“AĞRIYI İYİLEŞTİREREK HIZLI BİR ŞEKİLDE GİDERİYOR”

Osteopatinin ayrıca dokunun iyileşme sürecini hızlandırmak için sinir uyarılarını ayarladığını ifade eden Uzm. Dr. Yıldırım, “Yapılan terapi ile dokunun kan ve lenf akışı düzelir. Bu da iyileşme sürecini hızlandırır ve ağrının geçmesini sağlar” dedi.

“DOĞRU TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN SAPTANMASINDA ETKİLİ OLUYOR”

Osteopatinin sadece ağrıları gidermediğini, aynı zamanda diğer tedavi yöntemlerinin saptanmasında da önemli bir rol oynadığını söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:

“Örneğin diz bölgesindeki sorunlar için güçlendirme egzersizleri mi daha iyi olur, yoksa kasları esnetmek mi, yoksa diz içine veya etrafına enjeksiyonlar mı yapılmalıdır? Bu gibi durumlarda da osteopatik manuel terapi yöntemi ile doğru tedavi seçenekleri saptanabilir.”

“VÜCUDUN KENDİ İYİLEŞME MEKANİZMALARINI AKTİVE EDİYOR”

Osteopatinin bakanlık onaylı bir eğitim olduğunu, doğal ve etkili bir tedavi yöntemi olarak giderek daha çok kişi tarafından seçildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yıldırım, “Vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını aktive ederek ağrıları gideren bu yöntem, hastaların yaşam kalitesini yükseltmekte ve sağlıklı bir hayata geçmelerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Ağrıların kaynağını bulmak ve doğal yollarla gidermek isteyenlerin uzman bir osteopata danışması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Yıldırım, “Osteopati, vücudunuzu rahatlattığı gibi iyileşme sürecini de hızlandıran etkili bir tedavi alternatifi sunmaktadır” ifadelerini kullandı.