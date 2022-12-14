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Şişli Belediyesi'nde 18 yaşındaki kız çatıdan düştü

Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:22
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Şişli Belediyesi'nde 18 yaşındaki kız çatıdan düştü

Şişli Belediyesi'nde 18 yaşındaki kız çatıdan düştü
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İHA ve DHA'nın haberlerine göre, olay, Şişli Belediyesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü. 

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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