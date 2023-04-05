﻿Şişli'de eczacı kalfasını öldüren şüpheli tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Keleş, "Öldürme niyetim yoktu. Devamlı ağır hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Sürekli beni tehdit ediyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Oruçluydum, çok üzerime geldi. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. Bir el ateş etmek istedim. Elimin acısı ile iki el ateş ettim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Ancak mahkeme, kaçma şüphesi nedeniyle Keleş'in "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.