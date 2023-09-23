Şişli'de gündüz gözüyle cinsel saldırı girişimi. Sapık kameralara yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kadın evinin önünde bir erkeğin cinsel saldırı girişimine uğradı. Zanlı yakalanarak gözaltına alınırken kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Şişli'de gündüz gözüyle cinsel saldırı girişimi. Sapık kameralara yakalandı

Olay, 20 Eylül günü sabah 09.00 sıralarında Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. E.Y.D. isimli kadın, küçük yaştaki kızını gündüz bakım evine bıraktıktan sonra evine doğru yürümeye başladı.

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E.Y.D. dairesinin kapısına anahtar taktığı esnada arkasından bir erkek gelerek kendisini tutmaya çalıştı.

Ardından kaçan zanlının yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

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Yürütülen titiz saha çalışmaları sonucu kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen Ö.S. aynı gün 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

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Konu ile ilgili yakalanan Ö.S. ‘cinsel saldırıya teşebbüs’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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