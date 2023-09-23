Şişli'de gündüz gözüyle cinsel saldırı girişimi. Sapık kameralara yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kadın evinin önünde bir erkeğin cinsel saldırı girişimine uğradı. Zanlı yakalanarak gözaltına alınırken kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.