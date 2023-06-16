Japonya cinsel suçlar yasası reformunda reşit olma yaşını 13'ten 16'ya çıkardı

Editör: Sami Gürel

Tecavüz kovuşturma gerekliliklerine açıklık getiren ve röntgenciliği suç sayan yeni bir yasa tasarısı, oybirliğiyle parlamentonun üst meclisinde kabul edildi.

Japonya’da 1907 yılından beri kabul edilen ve 13 yaşın üstündeki çocukların cinsel birlikteliklerini rıza olarak kabul edilen yasa böylece değişmiş oldu. Bu haliyle yasaya göre reşit olma yaşı 13’ten 16’ya çıkarıldı.

Japonya, cinsel suçlarla ilgili ceza yasasını en son 2017'de, bir asırdan fazla süredir ilk kez revize etmiş ancak halk reformların yetersiz olduğunu söylemişti. 2019'da tecavüz davalarında bir dizi beraat kararının çıkması üzerine ise ülke çapında mitingler düzenlenmişti.

Yeni kabul edilen yasa tasarısı, tecavüz kovuşturmalarının yapılabileceği örneklerin bir listesini içeriyor. Bunlar arasında mağdurların alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması, korkması ve faillerin sosyal statülerinden yararlanmaları yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı’na göre yasa tasarısında yeni bir “ziyaret talebi suçu” da yer alıyor. Bunun, 16 yaşın altındaki çocukları cinsel amaçlarla buluşmaya zorlamak için korkutma, baştan çıkarma veya para kullanan kişilerin bir yıla kadar hapis cezası veya 500.000 yen (3.500 $) para cezası ile karşı karşıya kalacağı anlamına geldiği bildirildi.

Öte yandan rıza yaşının, Türkiye’de 18, İngiltere'de 16, Fransa'da 15 ve Almanya ve Çin'de 14 olduğu belirtildi.