Hollanda'da cinsel suçlar yasasında değişiklik

Yeni yasa ile karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirilen cinsel ilişki, suç kapsamına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hollanda’da çıplak görüntülerin kişinin rızası olmadan yayınlanmasının yanı sıra “cinsel içerikli materyallerin kötüye kullanılması” suç kapsamına alındı.

Yeni yasal düzenleme ile zorlama olup olmadığına bakılmaksızın rıza dışı cinsel ilişki de tecavüz olarak kabul edilecek.

Tecavüz veya cinsel saldırı davalarında artık karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak.

Bu tür davalarda kurbanın, zorlama, şiddet veya tehdidin söz konusu olduğunu kanıtlaması artık gerekmeyecek.