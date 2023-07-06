Hollanda'da cinsel suçlar yasasında değişiklik

Hollanda Temsilciler Meclisi, Cinsel Suçlar Yasası’nda değişiklik öngören tasarıyı, büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul etti.

Hollanda'da cinsel suçlar yasasında değişiklik

Yeni yasa ile karşılıklı rıza olmadan gerçekleştirilen cinsel ilişki, suç kapsamına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hollanda’da çıplak görüntülerin kişinin rızası olmadan yayınlanmasının yanı sıra “cinsel içerikli materyallerin kötüye kullanılması” suç kapsamına alındı.

Yeni yasal düzenleme ile zorlama olup olmadığına bakılmaksızın rıza dışı cinsel ilişki de tecavüz olarak kabul edilecek.

Tecavüz veya cinsel saldırı davalarında artık karşılıklı rıza olup olmadığına bakılacak.

Bu tür davalarda kurbanın, zorlama, şiddet veya tehdidin söz konusu olduğunu kanıtlaması artık gerekmeyecek.

İlgili Haberler
Japonya cinsel suçlar yasası reformunda reşit olma yaşını 13'ten 16'ya çıkardı
Japonya cinsel suçlar yasası reformunda reşit olma yaşını 13'ten 16'ya çıkardı
Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti Yaşam
Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
Van'da korkutan yangın Yaşam
Van'da korkutan yangın
Çekicideki sıfır otomobil takla attı Yaşam
Çekicideki sıfır otomobil takla attı
İkinci el araç piyasasını hareketlendirecek değişiklik Güncel
İkinci el araç piyasasını hareketlendirecek değişiklik
Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti Yaşam
Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti
Turgutlu'da fırtına ağacı devirdi Yaşam
Turgutlu'da fırtına ağacı devirdi