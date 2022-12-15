Şişli'de iki araç çarpıştı. 1 yaralı

Sabaha karşı Büyükdere Caddesi'nde seyreden konsolosluk aracı, önünde ilerleyen 34 EYC 875 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 34 EYC 875 plakalı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan konsolosluk aracını ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin kullandığı ve yapılan ölçümde alkollü olduğu öğrenildi. (AA)