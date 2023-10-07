Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı

Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce başka bir mağazadan ürün çaldığı belirlen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı

Olay, 1 Ekim tarihinde Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalınması polisleri harekete geçirdi. Mağazanın güvenlik kamerasında şüphelinin elinde ürünlerle deneme kabinine girdiği görüldü.

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Hırsızlık olayının meydana gelmesinden sonra alışveriş merkezinde dar alan çalışmasıyla tespit edilen M.Z. isimli şüpheli, çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgulamasında, 2 Mayıs tarihinde Şişli’de bulunan başka bir alışveriş merkezinden de toplam değeri 3 bin 747 lira olan 3 ürün çaldığı belirlendi. Yakalanan şüpheli “Açıktan Hırsızlık” suçundan yürütülen işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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