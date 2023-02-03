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Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

İstanbul Şişli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:21
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Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mecidiye Caddesi civarında S.K. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

Mecidiyeköy Mahallesi Ekin Sokak'ta adresi belirlenen S.K, gözaltına alındı.

Şüpheli S.K ile birlikte evde arama yapan polis ekipleri, 11 kilo 350 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi, 1,58 gram kokain, laptop ve telefon ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. cezaevine gönderildi.

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