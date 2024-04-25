Şişli'de yol çöktü: 2 araç oluşan çukura düştü

Kaynak: İHA
Şişli'de yol çöktü: 2 araç oluşan çukura düştü
Şişli Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokağı'nda bir yolda, saat 15.00 sularında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen çökme sonucu, park halindeki bir minibüs ve otomobil çukura düştü.

Minibüsün sahibi, korsan taşımacılık yapıldığı gerekçesiyle trafikten men edilen aracını çukurda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çukura düşen araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Araçlarda hasar oluşurken, bölgede güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

Çökmenin şaşkınlık yarattığı anlardan biri de araç sahiplerinden Vedat Aydın'a aitti. Aydın, ağabeyine ait ve 11 gün önce trafikten men edilen minibüsünü çukurda görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olayı görenlerden Musa Şengün ise, yolda her sene çökme yaşandığını ve bu durumun sürekli bir korku kaynağı olduğunu belirtti. Şengün, yıllardır aynı sorunun yaşandığını ve çökmenin tekrarlanmaması için kalıcı çözümler bulunması gerektiğini ifade etti.

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