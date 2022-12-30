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Şişli’deki yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Şişli'de hafif ticari aracın sürücüsü ve motosikletli kurye arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:01
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Şişli'de yol verme meselesinden silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Şişli’deki yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
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İstanbul Şişli'de hafif ticari aracın sürücüsüyle motosikletli kurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahına sarılan hafif ticari aracın sürücüsünün açtığı ateş sonucu yoldan geçen bir kadın ile kurye vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan tartışma anları ise kameraya yansıdı.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi’nde 28 Aralık Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Giderek büyüyen tartışmada, aracından inen sürücü, kuryenin üzerine yürüdü. Tarafları, hafif ticari araçtaki vatandaşlar ayırdı. Ardından taraflar yollarına devam etti.

Ancak hırsını alamayan araç sürücüsü bu kez silahına sarıldı ve ateş açınca, kurye ve yoldan geçen bir kadın vuruldu. İhbar üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve araç sürücüsü yakalanarak emniyete götürüldü. 2 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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