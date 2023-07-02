Site aidatı artışına %30 sınırı getiriliyor

Asgari ücrete yapılan zammı öğrenenler site aidatlarına hemen fahiş zamlar uygulamış, vatandaş mağdur edilmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30’luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.

Site aidatı artışına %30 sınırı getiriliyor

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, yeni alınacak kararların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Politikaları ve Tesis Yönetim Hizmetleri Komisyonu'nda olduğunu ve yakında yasalaşacağını ifade etti.

Sandalcı şunları kaydetti:

"Asgari ücret oranlarında yüzde 34'lük bir artış oldu. Bir sitenin, bir tesisin aylık toplanan işletme giderlerinin yüzde 70 ile yüzde 80'lik bölümü personel giderlerinden oluşuyor. Geri kalan yüzde 20'lik giderler ise diğer işletme giderlerinden oluşmakta. Bu vesile ile buradaki asgari ücretteki artış oranını yönetici temmuz ayı itibari ile aidat avans tutarlarına yansıtması normal karşılanabilir. Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 30'luk aidat artışı konutlarda olacak. Bize göre yüzde 34'ün üzerindeki tüm artışlar fahiş artışa girer. Bakanlık ile birlikte sitelerde de tavan sınır uygulaması üzerine çalışıyoruz. Rakam netleşmek üzere. Artık kiralarda olduğu gibi site aidatlarında tavan sınırlaması olacak. Bize göre siteleri, kişiler değil mevzuatlar yönetmeli. Kişiler ancak hizmeti sağlamalı. Ayrıca bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Tesis Yönetim Zirvesi Programımız yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek"

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