13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Site yöneticisinin şüpheli ölümü. Başından vurulmuş halde bulundu

Site yöneticisinin şüpheli ölümü. Başından vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü’nde bir sitenin yöneticisi olan Tamer Arda (43) otoparktaki minibüste başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:35
Takip Et

Site yöneticisinin şüpheli ölümü. Başından vurulmuş halde bulundu

Site yöneticisinin şüpheli ölümü. Başından vurulmuş halde bulundu
+
Aa
-

(DHA) - Olay, 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Bir sitenin yöneticisi olan Tamer Arda (43)'yı otoparkta kendisine ait minibüste kanlar içinde hareketsiz görenler polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri başından silahla vurulan Tamer Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Arda'nın yanında silah buldu.  

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Tamer Arda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 Öte yandan Arda'nın ölüm haberini alarak siteye gelen yakınları göz yaşı döktü.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
4
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
5
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
6
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
7
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.