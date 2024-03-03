Sitenin bahçesine otomobil düştü. İçinden alkol şişesi çıktı

Kaynak: İHA
Sitenin bahçesine otomobil düştü. İçinden alkol şişesi çıktı
Kocaeli’de sürücüsün kontrolünden çıkan otomobil 5 metrelik istinat duvarından uçup bir sitenin bahçesine düştü. Sürücü ağır yaralandı. Araçtan alkol şişesi çıktı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleşen kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi Kavanium Siteleri mevkiinde meydana geldi.

U.Ö. idaresindeki otomobil, aşırı hız sebebiyle virajı dönemedi. 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sitenin bahçesine uçtu.

Otomobil ters yatarken, sürücü U.Ö. araçta sıkışıp kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sürücü otomobilden çıkartıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer taraftan otomobilden alkol şişesi çıktığı görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.

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