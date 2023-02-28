Sivas Zara’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sivas İl, Zara İlçe, KAPLAN Mahalle/Köy, 118 Ada, 34 Parsel, Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup, söz konusu taşınmazlar yamaç arazi pozisyonlu orta bünyeli dalgalı topoğrafyalı tesirli toprak derinliği sığ (20-50 ) yer yer %12-20 dik eğimli olmakla birlikte genellikle % 6-12 orta eğimli , erozyon problemi olan derenaj ve tuzluluk problemi olmayan yapıdadır. Taşınmazlarda sürdürülebilir. ve ekonomik olarak tarımın yapılması mümkün görülmemektedir. Yörede yetiştirilen hububat çeşitlerinin veya hububat-fiğ münavebesinde yörece ortalaması altında verim alınabilecek özellikler taşımaktadır.

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