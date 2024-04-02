Sivas'ın BBP'li yeni başkanı tekbirli kutlamayı susturdu: Yapmayın böyle şeyler

Kaynak: Haber Merkezi
Sivas'ın BBP'li yeni başkanı tekbirli kutlamayı susturdu: Yapmayın böyle şeyler
Resmi olmayan sonuçlara göre Sivas’ta seçimi kazanan BBP’li Adem Uzun, kutlamalar sırasında tekbir getiren partililerini, “Karşımızdakiler de Müslüman” diyerek susturdu.

Sivas’ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 43,41’ini alan Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Adem Uzun, yeni belediye başkanı seçildi.

Uzun’un en yakın rakibi AKP’li mevcut Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in oy oranı ise 29,18’de kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından Uzun ve partililer, Sivas Meydanı'nda kutlama yaptı.

BBP'li Uzun, kutlama sırasında tekbir getirenlere tepki gösterdi.

Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Kime karşı tekbir, ne tekbiri arkadaşlar yahu. Yapmayın böyle şeyler. Sivas halkı teveccüh gösterdi, seçimi kazandık. Artık herkesi kucaklayalım. Karşımızdakiler de Müslüman. Böyle yapmayalım."

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