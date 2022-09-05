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Piknikte duyduğu sese yöneldi, vardığında şok oldu

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir kişi pikniğe gittiği esnada karşılaştığı, dev yılanın kuşu yuttuğu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:40
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:42
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde dev yılan kuşu yuttuğu anlar

Piknikte duyduğu sese yöneldi, vardığında şok oldu
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde görenlerin dikkatini çeken bir olay yaşandı. 

Cihan Göksu, isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu. 

Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi. 

Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı. 

Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

Piknikte karşılaştı, hemen kayda aldı

O anları kaydeden Cihan Göksu, “ Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim” dedi.

(İHA)

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