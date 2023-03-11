11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sivasspor İstanbulspor mesaisinde

Sivasspor, Fiorentina maçının ardından ligde oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:02
Takip Et

Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor.

Sivasspor İstanbulspor mesaisinde
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Fiorentina maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Mart Pazartesi saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
2
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
3
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
4
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
5
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
6
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
7
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Amerikalı dev bankanın batışı altını uçuşa geçirdi
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Kasap dükkanını benzin döküp yaktılar
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Peru'da seller nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
﻿Rafael Nadal'dan depremzede çocuklara anlamlı destek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.