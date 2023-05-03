Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Jesus ilk 11'i belirledi. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.