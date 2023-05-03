Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Jesus ilk 11'i belirledi. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King.

Sivasspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo.

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