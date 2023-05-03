Sivasspor Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu. İşte Jesus'un 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sivasspor Fenerbahçe maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:
İrfan Can Eğribayat, Samuel, Samet, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Arao, Crespo, Rossi, Serdar Dursun, King.
Sivasspor'un muhtemel 11'i de şöyle:
Sivasspor: Ali Şaşal (Muammer), Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Charisis, Ulvestad, Saiz, Erdoğan, Max Gradel, Caicedo.