Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor'un bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları duyuruldu.

Yönetim kurulu, taraftarın isteğiyle deplasman tribününe vermeyi planladığı yüzde 30 kontenjanından vazgeçtiğini duyurdu.

Sivasspor ile Galatasaray arasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt: 1.100 TL

Maraton Alt: 1.050 TL

Maraton Üst: 1.050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Bayan Tribün: 800 TL

Misafir Tribün: 1.000 TL

Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı ise devam ediyor.

Sivasspor'un kombine fiyatları ise şöyle:

VIP Alt: 2.620 TL

Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL

Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL

Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL

Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL

Güney Alt: 875 TL

Güney Üst: 875 TL