Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı ve satışa sunuldu.

KAYNAK: İHA
Sivasspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor'un bu sezon sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları duyuruldu.

Yönetim kurulu, taraftarın isteğiyle deplasman tribününe vermeyi planladığı yüzde 30 kontenjanından vazgeçtiğini duyurdu.

Sivasspor ile Galatasaray arasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1.100 TL
Maraton Alt: 1.050 TL
Maraton Üst: 1.050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Bayan Tribün: 800 TL
Misafir Tribün: 1.000 TL

Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı ise devam ediyor.

Sivasspor'un kombine fiyatları ise şöyle:

VIP Alt: 2.620 TL
Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL
Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL
Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL
Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL
Güney Alt: 875 TL
Güney Üst: 875 TL

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