Sivasspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.15’te başlayacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın yapacak, VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya’nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan Trabzonspor, Sivasspor karşısında galibiyetle lige başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas’a hareket edecek. Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde galip geldi.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

SİVASSPOR: Nikolic, Paluli, Noah Sonko Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur Çiftçi, Charisi, Azizbek, Emrah Başsan, Alex Pritchard, Rey Manaj

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş

14 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor, lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında Sivasspor ile karşılaşacak.

İki takım, açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele etti.

Trabzon’da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

2009-2010 sezonunda Sivas’ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1’lik sonuçla kazanmayı başardı.

14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.