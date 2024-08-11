Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu hedefi 12'den vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu hedefi 12'den vurdu

Toprak Razgatlıoğlu Superbike’ta üst üste 12. galibiyetini aldı, şampiyona rekoru kırdı. Toprak zaferini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in fenomen olan pozuyla kutladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’deki 7. ayağında gerçekleştirilen Superpole yarışını kazanarak üst üste 12. galibiyetini elde etti ve şampiyona rekorunu kırdı.

Portimao’daki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde yapılan yarışta, Rokit BMW takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 10 tur sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek zaferini ilan etti.

Bu galibiyetle birlikte, Dünya Superbike Şampiyonası’nda üst üste 12. yarışını kazanan Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Zaferini, milli atıcı Yusuf Dikeç’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla kutlayan Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

Puanını 340’a çıkaran ve pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı 87 puana çıkardı.

Portekiz’deki son yarış, bugün TSİ 20.00’de koşulacak.

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