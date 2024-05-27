Sivasspor'da 16 futbolcu tehlikede

Süper Lig’in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve sezonu 54 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor’u transferde hareketli günler bekliyor.

Alınan bilgiye göre, hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Sivasspor’da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

“Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, Roman Kvet, Hakan Arslan, İbrahim Akdağ, Clinton N’jie, Burak Kapacak, Fode Koita.”