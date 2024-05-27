Mehmet Büyükekşi asıl hedefini açıkladı

14 Haziran’da başlayacak olan EURO 2024’e artık az bir zaman kalırken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A TEBRİK

Konuşmasına dün itibariyle sona eren Süper Lig hakkında başlayan Büyükekşi, "Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik ederim. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.,

HEDEFİMİZ EURO 2032'DE ŞAMPİYON OLMAK"

Asıl hedeflerinin EURO 2032’de şampiyonluk olduğunu belirten Büyükekşi, "UEFA sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldik, kulüplerimizin başarısıyla inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Milli Takım olarak hedefimiz EURO 2032'de şampiyon olmak! Kadronun temellerini atıyoruz” dedi.

"KUPAA BİR TÜRK OYUNCUNUN ELLERİNDE YÜKSELECEK"

Son olarak Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali hakkında konuşan Büyükekşi, "Arda Güler ve Salih Özcan'a Şampiyonlar Ligi finali öncesinde başarılar diliyorum. Kupa bir Türk oyuncunun ellerinde yükselecek” sözlerini sarf etti.