Sivasspor'un adında değişiklik yapıldı

Demir Grup ile isim sponsorluğu biten Sivasspor, EMS Yapı ile anlaştığını ve takımın isminin yeni sezonda "EMS Yapı Sivasspor" olacağını açıkladı.

Sivasspor'un adında değişiklik yapıldı

Editör: Ufuk Cingöz

Demir Grup ile sponsorluk anlaşmasında sona gelen Sivasspor’un yeni isim sponsoru belli oldu. Önümüzdeki sezon için EMS Yapı ile anlaşan Sivasspor’un ismi "EMS Yapı Sivasspor" olarak değiştirildi.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "EMS Yapı, 2023-24 sezonu ile birlikte Sivasspor’umuzun yeni isim sponsoru olmuştur. EMS Yapı ile yeni başarılara imza atmak için güçlü bir birliktelikle yola çıkıyoruz. İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle takımımız yeni sezonda, 'EMS Yapı Sivasspor' adını kullanacaktır. EMS Yapı, Sivasspor’un başarılarında önemli bir rol oynayacaktır. EMS Yapı ile yaptığımız bu anlaşma, Sivasspor’un gücüne güç katacak ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu sponsorluk anlaşması inanıyoruz ki, her iki taraf için de başarılı ve verimli bir iş birliği sürecini başlatacaktır" ifadelerine yer verildi.

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