Sivas’ta 2022 yılında 5 bin’e yakın kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta 2022’de 4 bin 906 kişi vefat etti.

Sivas’ta 2022 yılında 5 bin’e yakın kişi hayatını kaybetti

TÜİK'in 2022 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerine göre Sivas'ta vefat eden 4 bin 906 kişiden bin 854’ünün ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti.

Dolaşım sistemine bağlı hastalıkların ardından Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci hastalık ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Sivas'ta geçen yıl tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 699 olarak açıklandı.

606 kişi solunum sistemi hastalıklarından, 152 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları sebebiyle, 300 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan, 178 kişi harici yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler gerekçesiyle, 589 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak hayata göz yumdu.

Korona virüs dolayısıyla 2022’de 181 kişinin hayatını kaybettiği Sivas’ta sebebi bilinmeyen ölüm sayısı ise 347 oldu.

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