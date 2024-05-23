Sivas’ta 'Hollanda güzeli' hasadı

Gemerek'te ikamet eden Nurettin Otyakmaz, beş yıl kadar önce Hollanda ziyareti sırasında şakayık bitkisiyle tanıştı.

Bitki hakkında araştırma yapan Otyakmaz, başlangıçtaki tereddütlere meydan okuyarak, bu temiz ve masum çiçeği Sivas'ta yetiştirmeye karar verdi. Hollanda'dan getirdiği şakayık bitkilerini, Gemerek'e bağlı Tatlıcak köyünde geniş bir alana dikti. Hollanda'ya meydan okuyan Otyakmaz, beş yıl boyunca şefkatle büyüttüğü şakayıklardan, üçüncü yıl itibarıyla yaklaşık yirmi bin adet çiçek hasat ederek büyük bir başarı elde etti. Beyaz, pembe ve fuşya renklerinde açan şakayıklar, bozkırı renklendiriyor.

Şakayık yetiştiriciliğinin kârlı bir iş olduğunu ifade eden Nurettin Otyakmaz, "Yaklaşık beş yıl önce bu işe giriştim. Zor olmayan, ancak sevgi isteyen kârlı bir iş. Yetiştirdiğimiz üç renk var; beyaz, pembe ve fuşya. Bu yıl üçüncü yılımızda yaklaşık yirmi bin çiçek hasat ettik ve verim oldukça iyi. Bitki iklimi çok sevdi. Kökleri Hollanda'dan getirdim. Bu bitki, buraların iklimini seviyor. Kışın soğuğunu görmesi lazım, kar yağmasa bile don olayının olması şart" dedi.

Otyakmaz, şakayık çiçeğinin Sivas'ın soğuk iklimini çok sevdiğini belirterek, "Akdeniz Bölgesi veya diğer bölgeler için uygun olmayan bu bitki, özellikle İç Anadolu ve Sivas - Gemerek iklimini çok sevdi. İlgi odağı oldu ve bu durumdan dolayı çok mutluyum. Arada yardım alıyorum ama genellikle işleri tek başıma yürütüyorum. Herkesin bu işi yapmasını tavsiye ederim. Gemerek'te, Sivas'ta bu işe girişecek diğer kişilerin de olmasını isterim" şeklinde konuştu.