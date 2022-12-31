﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı

AA'da yer alan habere göre, Osman Başkara'nın (58) kullandığı 60 ABN 841 plakalı hafif ticari araç ile Uğur Kurt (34) idaresindeki 58 NF 468 plakalı canlı hayvan yüklü kamyonet, Hanlı köyü yakınlarındaki Tokat yol ayrımında çarpıştı.



Sürücüler ile her iki araçtaki yolcular Seyfi Kurt (64), Ahmet Hasdemir (56), Abdullah Öncel (56) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Şarkışla ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.