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Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

Sivas'ta bir apartmanın arka kısmındaki 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının 12 metrelik kısmı çöktü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 21:20
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Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
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Olay, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Yıkılan duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmındaki bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin katta bulunan bir fotoğrafçı dükkanının camlarını kırdı. Maddi hasara neden olan olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İşyeri sahibi, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı.

Duvarın zamanla aşınmış olduğunu belirten işyeri sahibi, "Deprem gürültüsü gibi aniden duvar geldi. Büyük bir felaketle gürültü çıktı. Kos koca taşlar geldi." dedi.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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