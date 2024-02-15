Sivas’ta korkunç kaza. Araç ters döndü

Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü M.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobili devrildi ve ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 5 yaralı, İMAYKUT ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı iletildi.