Sivas'ta köyde silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: AA
Sivas'ta köyde silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kayapınar köyünde, aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56) ve oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A., O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A. ve oğlu O.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler
Uzmanı net konuştu. Hazır olun roket gibi fırlayacak
Miras paylaşımında yeni sistem. Dikkat her an elinizden gidebilir
Son Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı Yerel Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç' Gündem
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç'
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı Gündem
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı Yerel Haberler
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı Yerel Haberler
Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi