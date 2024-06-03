Sivas'ta köyde silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

Kayapınar köyünde, aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56) ve oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A., O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.A. ve oğlu O.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.