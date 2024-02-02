Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği operasyonda, ekipler tarafından yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde şahısların üzerinden; 212 adet sentetik ecza hap, 205,3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan dolayı 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren kişilere yönelik operasyonların devam edeceğini bildirildi.