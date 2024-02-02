Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şahıs için işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği operasyonda, ekipler tarafından yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde şahısların üzerinden; 212 adet sentetik ecza hap, 205,3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçundan dolayı 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren kişilere yönelik operasyonların devam edeceğini bildirildi.

Son Haberler
Hakem derneğinde başkanlık seçimini gençlik kazandı Spor
Hakem derneğinde başkanlık seçimini gençlik kazandı
Şanlıurfa'da kazadan sonra sopalı kavga Gündem
Şanlıurfa'da kazadan sonra sopalı kavga
Bodrum açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Bodrum açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı
“Meme coin”lerin piyasa değeri 19,6 milyar doların üzerinde Gündem
“Meme coin”lerin piyasa değeri 19,6 milyar doların üzerinde
Ramazan Hoca'nın katili tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi Gündem
Ramazan Hoca'nın katili tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi
Alev Alatlı'nın cenaze programı belli oldu Gündem
Alev Alatlı'nın cenaze programı belli oldu
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme Spor
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme