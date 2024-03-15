Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: AA
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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