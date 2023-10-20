Siverek’te tarım işçileri kaza yaptı: 20 yaralı

Kaza, Siverek-Karacadağ yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 44 BS 452 plakalı kamyonet ile 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerin kasalarında bulunan 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişi, durumu ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Öte yandan, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir de hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.