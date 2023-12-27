Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır?

Gaziantep lezzetlerinden olan şiveydiz yemeği fazla bilinmeyen bir lezzet. Sarımsak ve pırasa ile hazırlanan şiveydiz yemeği tarifini sizler için derledik. Peki, Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır?