Ana malzemesi pırasa olan şiveydiz yemeği Gaziantep’in meşhur yöresel yemeklerindendir. Evde kolaylıkla yapacağınız şiveydiz tarifini sizler için derledik. Peki, Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır?
İşte şiveydiz tarifi…
ŞİVEYDİZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 1 kilo taze sarımsak
- Yarım kilo pırasa
- Yarım kilo kuzu ya da dana eti (kemikli)
- 300 gram süzme yoğurt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber, nane
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?
Düdüklü tencerede eti haşlayın ve pırasa ile sarımsakları doğrayın.
Pişen etlerin suyunu süzün ve sebzelerle eti düdüklüde 10 dakika haşlayın.
Üzerine nohut ve tuz atın.
Ayrı bir kapta azar azar yemeğin suyunu da katarak yoğurdu çırpın ve karabiber ekleyin.
Sıvı yağ ile naneyi yaktıktan sonra sos gibi yemeğin üstüne dökün.