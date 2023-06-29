Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar

Galler’de bulunan Aberystwyth Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada, ısıran sineklerin neden mavi rengi sevdikleri ortaya koyuldu.

Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar

DHA’nın haberine göre, Galler’de bulunan Aberystwyth Üniversitesi’nden akademisyenler, ısıran sinekler için yapılan tuzaklarda neden mavi renk kullanıldığını ve bu rengin neden sineklerin ilgisini çektiğini ortaya koyan araştırma makalesi yayımladı. Araştırma ekibi, bir sineğin beynindeki görsel işlemeyi taklit etmek için yapay zeka kullandı. Elde edilen verilerde, sineklerin mavi rengi ‘yiyecek ve ısırılacak hayvan’ olarak algıladıkları ortaya çıktı.

“TUZAKLARI GELİŞTİREBİLİRİZ”

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Roger Santer, yaptığı açıklamada, "Sinekleri renkli tuzaklara çeken mekanizmaları daha iyi anlayabilirsek, bu tuzakların rengini sinekleri daha verimli bir şekilde yakalayacak şekilde geliştirebiliriz. Bu gerçekten önemli bir hedef çünkü farklı ısıran sinek türleri insan ve hayvanlarda önemli hastalıklar yayıyor, dolayısıyla sinek kontrolü hastalık kontrolünün önemli bir parçası" dedi.

arastirma-isiran-sinekler-mavi-rengi-seviyor-cunku-yiyecek-saniyorlar-1505-dhaphoto1.jpg

arastirma-isiran-sinekler-mavi-rengi-seviyor-cunku-yiyecek-saniyorlar-1505-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası Güncel
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar Dünya
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme Magazin
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı Spor
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber Magazin
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber